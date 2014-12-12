Σύσκεψη με τις επικεφαλής των τεσσάρων Κτηματικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, των νομών της Θεσσαλίας, συγκάλεσε η Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Ρένας Καραλαριώτου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι προϊσταμένες των Κτηματικών Υπηρεσιών Λάρισας κα Δέσποινα Αθανασιάδου ,Μαγνησίας κα Μαρία Τραχανατζή , Καρδίτσας κα Μαρία Τσιβου και Τρικάλων κα Ευαγγελία Πράπα , καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Αποκεντρωμένης κ. Κων/νος Παππάς , ο Προϊστάμενος Τμ. Φυσικών Πόρων κ. Απόστολος Βασιλάκος και στελέχη των Κτηματικών Υπηρεσιών.

Κύριος στόχος της σύσκεψης ήταν ο προγραμματισμός των υπηρεσιών βάσει της νέας εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ζητείται η κατάρτιση προγράμματος κατεδαφίσεων για κατασκευές που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς άδεια στον αιγιαλό και την παραλία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκε εκτενώς η εγκύκλιος και έγινε μια πρώτη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Ανάλογη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και στους νομούς της Στερεάς Ελλάδας, με τη συμμετοχή των Κτηματικών Υπηρεσιών της περιοχής.

Παράλληλα, συζητήθηκαν γενικότερα ζητήματα που αφορούν την προστασία και διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων .