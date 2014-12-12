Εγκαταστάθηκε για πιλοτική εφαρμογή στο ΤΕΠ του Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο» το σύστημα ERTRIAGE που υποστηρίζει τη διαλογή ασθενών αναλύοντας κλινικά δεδομένα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα υπηρεσιών διαλογής ERTRIAGE αναπτύχθηκε από την εταιρεία CAREPOI και ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών με τη συνεργασία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά και του Γ.Ν. Λάρισας. Το σύστημα καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαδικασία διαλογής και υποστηρίζει την κλινική απόφαση με συστάσεις βασισμένες σε αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη.Εδραιώνεται έτσι η προτυποποίηση της διαλογής ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι υποστηρίζεται παράλληλα και η ανίχνευση σημάτων κινδύνου σε ασθενείς με φαινομενικά συνηθισμένα συμπτώματα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι την υιοθετουμένη πορεία διαλογής που εφαρμόζεται στον νοσοκομείο μας καθώς η εφαρμογή του αναφερόμενου συστήματος αποτελούν πλέον εγκεκριμένο κλινικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Πατρών του οποίου κόμβο αναφοράς αποτελεί και το νοσοκομείο μας.