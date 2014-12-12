Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, με την πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, κα Νάνσυ Καπούλα.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η εύρυθμη λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Α΄ και Β΄, των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Ετοιμόρροπων Κατασκευών, καθώς και των Τριμελών Επιτροπών Επικινδύνων Κατασκευών, στην Π.Ε. Μαγνησίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν τυχόν δυσχέρειες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω συλλογικά όργανα, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας τους (χώροι συνεδριάσεων, υλικοτεχνική υποδομή κ.α.).

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η πρόταση της κας Καπούλα το ΤΕΕ Μαγνησίας να διαθέσει χώρο, υλικοτεχνική υποδομή και ό,τι απαιτείται στο κτίριό του, ώστε να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα οι συνεδριάσεις των επιτροπών, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητάς τους.

Αμέσως μετά τη συνάντηση η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, δήλωσε:

Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα στο γραφείο μου τη συνάδελφο μηχανικό, Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Νάνσυ Καπούλα, η οποία έχει να επιδείξει σημαντική συμβολή τόσο στην κοινότητα των μηχανικών όσο και στην τοπική κοινωνία.

Συζητήσαμε μια σειρά θεμάτων ουσίας, τα οποία άπτονται και της καθημερινότητας των πολιτών. Οι αρμοδιότητές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τέμνουν κάθετα τη λειτουργία του κράτους, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, και προς όφελος των πολιτών, απαιτείται η στενή συνεργασία με όλους τους φορείς, η κοινή προσπάθεια, ο κοινός βηματισμός. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων εκείνων που αποτελούν τροχοπέδη ανάπτυξης.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Νάνσυ Καπούλα, συνεχάρη την κα Ρένα Καραλαριώτου για την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, επισημαίνοντας τη διαχρονική συνεργασία που τις συνδέει, καθώς και οι δύο προέρχονται από τον χώρο των μηχανικών.

Η κα Καπούλα τόνισε τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην αναπτυξιακή πορεία των Περιφερειών, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η κα Καραλαριώτου θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης.

«Η συνάδελφος Ρένα Καραλαριώτου έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στην κοινωνία της Θεσσαλίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες των πολιτών. Είμαι σίγουρη ότι και στη νέα της αποστολή θα συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση, όπως άλλωστε με διαβεβαίωσε, και θα πετύχει», δήλωσε η κα Καπούλα.