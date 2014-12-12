Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας συναντήθηκε πρόσφατα με τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δέσποινα Παληαρούτα, με σκοπό την προώθηση θεμάτων που αφορούν τον ενεργειακό συμψηφισμό για τις καταναλώσεις της ΔΕΥΑ Ελασσόνας και την πλήρη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις οποίες έχει επενδύσει ο Δήμος μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Η κ. Παληαρούτα άκουσε με ενδιαφέρον τα ζητήματα που παρουσίασε ο Δήμαρχος και δεσμεύτηκε να συμβάλει στην αναζήτηση λύσεων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του Δήμου.

Ο κ. Γάτσας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση, τονίζοντας ότι προσβλέπει σε μια γόνιμη συνεργασία με τη νέα Γενική Γραμματέα και το Υπουργείο, σημειώνοντας παράλληλα πως είναι ευχάριστη συγκυρία η καταγωγή της κ. Παληαρούτα εκ πατρός από την Ελασσόνα.