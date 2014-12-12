Για μία σειρά αναπτυξιακών και πολιτιστικών δράσεων που θα πραγματοποιήσουν από κοινού και θα λάβουν χώρα το 2026 συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο.

Ο Μητροπολίτης επισκέφτηκε σήμερα Δευτέρα τον Περιφερειάρχη στο γραφείο του στη Λάρισα και ενημερώθηκε για την πρόθεση του κ. Κουρέτα να επισκεφτεί τις αμέσως επόμενες ημέρες τις δομές και τα ιδρύματα της Μητρόπολης, κυρίως αυτά που δραστηριοποιούνται στη δημόσια υγεία και στην στήριξη των συνανθρώπων μας.

Ο Σεβ. Ιγνάτιος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την άριστη συνεργασία που έχουν μέχρι τώρα και για το ενδιαφέρον που δείχνει σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων συνανθρώπων μας.