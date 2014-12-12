Συνάντηση με τον παγκόσμιο πρωταθλητή βετεράνων Πάλης της ΕΑΛ «Πήγασος», κ. Απόστολο Στάμο, είχε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή τη νέα διεθνή διάκριση του Λαρισαίου αθλητή.

Ο κ. Στάμος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Γ’ (45–50 ετών) στα 130 κιλά ελευθέρας πάλης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων, που πραγματοποιήθηκε στην Ταταμπάνια της Ουγγαρίας.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων συνεχάρη τον πρωταθλητή για τη σημαντική του επιτυχία, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους παριστάμενους θέματα που αφορούν στην ενίσχυση του αθλητισμού, τη βελτίωση των υποδομών και τη σημασία της εξωστρέφειας, μέσα από τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις. Να σημειώσουμε ότι η επιτυχία αυτή, αποτελεί την τρίτη διεθνή διάκριση του Απόστολου Στάμου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Λάρισας στον χώρο του αθλητισμού και της ερασιτεχνικής άθλησης.

«Η Λάρισα έχει βαθιές ρίζες στον αθλητισμό και ανθρώπους που εμπνέουν με το παράδειγμά τους. Η διαδρομή και η νέα επιτυχία του Απόστολου Στάμου αποδεικνύουν τι σημαίνει επιμονή, συνέπεια και αγάπη για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνίας μας, πηγή έμπνευσης και κοινωνικής συνοχής. Ως Δήμος, είμαστε αποφασισμένοι να στηρίζουμε ενεργά τους αθλητές και τα σωματεία της πόλης μας, επενδύοντας σε υποδομές και δημιουργώντας συνθήκες που θα αναδεικνύουν τη Λάρισα ως πρότυπο αθλητικής και πολιτιστικής ανάπτυξης», τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.

Να σημειώσουμε ότι στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Ανδρέας Κλειούσης, Αθλητής και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Βετεράνων Πάλης, Δημοσθένης Κακαργιάς και Πέτρος Κρίκης, προπονητές πάλης, καθώς και από τη Διοίκηση της ΕΑΛ «Πήγασος» οι κ.κ. Χρήστος Παπαθανασίου, Αντιπρόεδρος και Μιχάλης Ανεστόπουλος, Ταμίας.