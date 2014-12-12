Συνάντηση του Δικτύου των Ενεργειακών Κοινοτήτων Περιφερειών Προγράμματος «Απόλλων» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Υφυπουργό κ. Νίκο Τσάφο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι στην Αθήνα. Στην συνάντηση θα συμμετάσχει και η ΓΓΕΟΠΥ κα Δέσποινα Παλιαρούτα.

Οι Πρόεδροι του Δικτύου των Ενεργειακών Κοινοτήτων μετά και την αρνητική εξέλιξη αναφορικά με την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδότησης μέρους του Προγράμματος – που αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά-, προσέρχονται στην συνάντηση ομόθυμα με την θέση, πως, το Πρόγραμμα «Απόλλων» πρέπει να παραμείνει ζωντανό και να υλοποιηθεί στο σύνολό του.

Οι Πρόεδροι του Δικτύου των Ενεργειακών Κοινοτήτων των Περιφερειών πραγματοποίησαν σήμερα τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας για την συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ»:

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας Αναστασίου Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη).

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Κρήτης Νικόλαος Καλογερής (Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Αργύρης Πατακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) .

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Στυλιανός Μπλέτσας (Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος).

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Πελοπονήσσου Αναστάσιος Αδαμόπουλος (Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας).

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Ηπείρου Βαγγέλης Σακκάς (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ευστάθιος Αβραμίδης (Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος).

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Χρήστος Ταξίδης (Περιφερειακός Σύμβουλος).

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννης Παναγιωτίδης (Περιφερειακός Σύμβουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ενέργεια και τους Χρηματοοικονομικούς Μηχανισμούς).

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Μάρα Αντωνιάδη (Περιφερειακή Σύμβουλος – Εντεταλμένη Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ).

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων Ευτύχης Ζουριδάκης (Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Τεχνικών Επαγγελμάτων).

• Πρόεδρος ΕΚΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ευστράτιος Ζαφείρης (Σύμβουλος Περιφερειάρχη).