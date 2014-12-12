Με τη συναυλία του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη ανοίγει η φετινή Γιορτή Κρασιού στον Αμπελώνα.

Στην ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου αναφέρονται τα εξής:

«Ο Δήμος Τυρνάβου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν ότι η αυλαία της Γιορτής Κρασιού Αμπελώνα 2025 ανοίγει πανηγυρικά με τον σπουδαίο ερμηνευτή Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε μια μεγάλη συναυλία που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.

Με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, διαχρονικά τραγούδια και έντονη σκηνική παρουσία, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται να ενώσει το κοινό κάθε ηλικίας σε μια μουσική εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και ενέργεια.

Η Γιορτή Κρασιού Αμπελώνα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της περιοχής, με βαθιές ρίζες στην αμπελουργική παράδοση και στη συλλογική μνήμη του τόπου μας. Μια γιορτή που συνδυάζει τη χαρά, τη μουσική, το κρασί και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε ένα γνήσιο λαϊκό πανηγύρι πολιτισμού.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η είσοδος στη συναυλία και σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.»