Ενας άνδρας συνελήφθη στον Τύρναβο για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης, μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του.

Η ανακοίνωση:

"Συνελήφθη, χθες (04-09-2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -1- ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης από τον δράστη, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

∙-3- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -8,5- γραμμαρίων, μέσα σε πλαστικό κουτί,

∙-1- νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -0,3- γραμμαρίων,

∙-4- ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή,

∙-2- τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης και

∙-1- ζυγαριά με υπολείμματα κοκαΐνης.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο από την κατοχή του δράστη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης ΕγκλημάτωνΛάρισας.