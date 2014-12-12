Περισσότεροι από 70 Έλληνες και διεθνείς ποιητές συμμετέχουν στο φετινό 13ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης, το οποίο επιστρέφει φέτος πιο ζωντανό και ανανεωμένο, μετατρέποντας για πέντε ημέρες τη Θεσσαλία σε τόπο συνάντησης της ποίησης με τη μουσική, τα εικαστικά και τις πολυμεσικές τέχνες.

Μεταξύ των 70 ποιητών βρίσκονται και οι -παγκόσμιας κλάσης και αναγνώρισης- πολυβραβευμένες Yolanda Castaño από την Ισπανία και Alicia Stallings από τις ΗΠΑ, ενώ η διοργάνωση πραγματοποιείται σε Λάρισα, Βόλο (Μακρινίτσα), Τρίκαλα, Λίμνη Πλαστήρα (Φυλακτή) και Αθήνα, από τις εκδόσεις Θράκα και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η φετινή θεματική —η Ελπίδα— θα διαπεράσει αναγνώσεις, συζητήσεις και καλλιτεχνικές δράσεις, ενώ η γυναικεία χορωδία InDonnation θα προσφέρει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία. Για πρώτη φορά, το φεστιβάλ ανοίγει στις 25 Αυγούστου με δύο προφεστιβαλικές εκδηλώσεις ταυτόχρονα, σε Αθήνα και Βόλο, δίνοντας το σήμα μιας διοργάνωσης που κοιτά πέρα από τα σύνορα. Η επίσημη έναρξη θα γίνει στις 26 Αυγούστου στη Λάρισα.

Στις 27 Αυγούστου, οι δράσεις θα συνεχιστούν με δύο παράλληλες εκδηλώσεις στη Φυλακτή Λίμνης Πλαστήρα και στη Λάρισα, στις 28 Αυγούστου θα μεταφερθούν στα Τρίκαλα και στις 29 Αυγούστου το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί και πάλι στη Λάρισα.

Σημαντική στιγμή του φετινού προγράμματος θα είναι η απονομή δύο βραβείων: του Βραβείου «Μάκης Λαχανάς» για τη συνολική προσφορά στην ελληνική ποίηση, που φέτος απονέμεται στον Γιώργο Χ. Θεοχάρη, και του Βραβείου «Θράκα» για την καλύτερη πρώτη ανέκδοτη ποιητική συλλογή. Φέτος εντάσσεται και μία ξεχωριστή δράση με τίτλο «Η Δημιουργική Ευρώπη επισκέπτεται… τη Θεσσαλία» (27 και 28 Αυγούστου).

Η διευθύντρια του Γραφείου Δημιουργικής Ευρώπης στην Ελλάδα, Ειρήνη Κομνηνού, θα συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων-συζητήσεων σε Λάρισα, Λίμνη Πλαστήρα και Τρίκαλα, με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στον πολιτισμό. Μαζί με τις εκδηλώσεις της «Δημιουργικής Ευρώπης», το φεστιβάλ αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς μια γιορτή ποίησης αλλά ένας ζωντανός χώρος όσμωσης ιδεών, τέχνης και κοινοτήτων.