Μετά από δυο χρόνια… σιωπής, οι εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, για μικρούς και μεγάλους, από το Άναμμα των Φώτων του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική πλατεία, μέχρι την Αλλαγή του Χρόνου στο Φρούριο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά!

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της εορταστικής περιόδου:

«Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 20:00, με το Άναμμα και τη συναυλία των Locomondo θα ανοίξει η αυλαία του φετινού εορταστικού προγράμματος.

Oι Locomondo, ένα από τα πιο γνωστά, νεανικά και αγαπημένα συγκροτήματα στην Ελλάδα, έρχεται στην πόλη μας, για να μας χαρίσει ένα αξέχαστο χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Την εκδήλωση θα ανοίξει η Φιλαρμονική του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης θα απευθύνει ευχές, θα αναφερθεί στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και θα αρχίσει η γιορτή που θα κρατήσει έναν ολόκληρο μήνα.

Τον καινούριο χρόνο θα τον υποδεχθούμε φέτος μαζί, με φαναράκια, κόκκινο κρασί, βασιλόπιτα και συναυλία της Ρένας Μόρφη, στο Φρούριο. Παρέα με τη μπάντα της και τις ξεσηκωτικές μουσικές τους, παρουσιάζουν ένα μοναδικό live.

Η Ρένα Μόρφη, με τη βελούδινη φωνή και την τόσο ξεχωριστή και μοναδική σκηνική παρουσία, τις λάτιν διασκευές λαϊκών τραγουδιών και τις πολλές ραδιοφωνικές της επιτυχίες, αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι.

Υπόλοιπες εκδηλώσεις

Δημοτικό Ωδείο Λάρισας



Νέο έργο

Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στις 21:00 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό, το νέο έργο του Γιάννου Αίολου «Τάνγκος του Μαγικού Ρεαλισμού».

Ο Γιάννος Αιόλου συνθέτει τα «Τάνγκος του Μαγικού Ρεαλισμού», εμπνευσμένα από το κίνημα του Μαγικού Ρεαλισμού της Λατινικής Αμερικής που στη λογοτεχνία εκφράστηκε μέσα από το έργο του Χόρχε Λουΐς Μπόρχες, του Μαρκές, της Ιζαμπέλα Αλιέντε, ενώ στη ζωγραφική μέσα από το έργο της Φρίντα Κάλο, αλλά και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. ]

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 – 20:30

My name is Bond – Αφιέρωμα για τα 60 χρόνια ταινιών James Bond

Οπτικοακουστική παράσταση διάρκειας 50 λεπτών με αποσπάσματα από τις ταινίες του James Bond. Το project είναι εργασία του καθηγητή του ΔΩΛ Θάνου Φυσέκη με τη βοήθεια υπολογιστών, ενώ ο ίδιος θα παίζει ταυτόχρονα live σαξόφωνο.

Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 – 20:30

Λαϊκή Ορχήστρα του ΔΩΛ «Μια ανάσα, μια πνοή»

Ένα αφιέρωμα στην μεγάλη μας Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, tη λαϊκή στιχουργό που σημάδεψε με την πένα της τον λαϊκό μας πολιτισμό του 20ού αιώνα.

Οι συντελεστές: Αλέξανδρος Τσιωνάς (φωνή), Αντωνία Βισβίκη (φωνή), Βαγγέλης Τσιαπλές (μπουζούκι), Κώστας Ταμβακάς (μπουζούκι), Σπύρος Καβαλλιεράτος (κιθάρα-φωνή), Νίκος Έξαρχος (πιάνο), Πέτρος Παππάς (φλάουτο-μπαγλαμά), Γιώργος Αγγελάκης (ακορντεόν), Γιάννης Μακρυγιάννης (κρουστά), Νάνση Χατζή (κοντραμπάσο). Έκτακτη συμμετοχή Λίνα Νούτσου (φωνή). Αφήγηση:Μαρσέλα Λένα.

Επιμέλεια εκδήλωσης: Κώστας Ταμβακάς.

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 – 8:30

Παιδική Χορωδία και Φυτώριο ΔΩΛ

Τα τμήματα της Παιδικής Χορωδίας παρουσιάζουν ένα χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που μας ταξιδεύει μελωδικά στην ταινία «Πολικό Εξπρές» καθώς και τη «Μελωδία της Ευτυχίας». Το μήνυμα των Χριστουγέννων μεταδίδεται με χαρούμενες καμπάνες, ενώ προσπαθούμε να «ακούσουμε» τον κόσμο με ένα διαφορετικό τρόπο και τη χρήση νοηματικής μέσα από το «Can you hear me?» του Bob Chilcott.

Παράλληλα, από τις κλασικές χριστουγεννιάτικες μελωδίες δεν λείπει το αγαπημένο ελαφάκι των παιδιών, ο «Ρούντολφ» με μια ερμηνεία πιο παιχνιδιάρικη και τζαζ .

Συνοδεύουν: Ιωάννα Σιοπούδη στο πιάνο, μαθητές της τάξης κρουστών Γ. Μακρυγιάννη στα κρουστά.

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 – 20:30

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Χριστούγεννα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας»

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και ο Σύλλογος Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας, παρουσιάζουν τη μεγάλη εορταστική συναυλία της ΣΟΛ, με τίτλο «Χριστούγεννα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας», στην αίθουσα συναυλιών ΔΩΛ.

Στο πρώτο μέρος θα ακουστεί η συμφωνία “Linzer” του W. A. Mozart και στο δεύτερο, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μια σουίτα που γράφτηκε για τη συγκεκριμένη συναυλία από τον συνθέτη Σπύρο Δεληγιαννόπουλο, καθώς επίσης και ένα μικρό αφιέρωμα στον συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου που επιμελήθηκε και ενορχήστρωσε ο Μάριος Αντωνίου. Μουσική διεύθυνση: Χρήστος Κτιστάκης.

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 – 20:30

«Xmas Junior»

Οι Μαθητικές Ορχήστρες «Μανόλης Καλομοίρης» και «Δημήτρης Μητρόπουλος» και η SOL Junior παρουσιάζουν χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους! Μουσική διεύθυνση: Χρήστος Κτιστάκης

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 – 20:30

Σχολή παραδοσιακής μουσικής

Η Σχολή παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας θα πραγματοποιήσει συναυλία με τίτλο «Χριστούγεννα στην Ελλάδα» με παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια.

Συμμετέχει η χορωδία της παραδοσιακής σχολής, με τη συνοδεία ορχήστρας που αποτελείται από μαθητές της σχολής.

Συντελεστές της εκδήλωσης οι καθηγητές: Κουσκουρίδας Σταύρος, Μαυραντζάς Απόστολος, Παπαδημητρίου Κώστας, Λήδα Τσούκα.

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 – 20:30

Μικτή Χορωδία του ΔΩΛ και Ορχηστρικό Σύνολο

«και επί γης ειρήνη…»

Εορταστική συναυλία με επίκαιρο πρόγραμμα, ανάλογο με το κλίμα των ημερών, που περιλαμβάνει ύμνους, κάλαντα και τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο. Σολίστ η σοπράνο Ιωάννα Τσιλιμίγκα. Πιάνο: Ιωάννα Σιοπούδη. Διευθύνει ο Δημήτρης Καρβούνης.

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα “Η ωραία Κοιμωμένη” –

Για τους μικρούς μας φίλους, ο Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή “Η ωραία Κοιμωμένη” του Σαρλ Περό, στο Κουκλοθέατρο στον Μύλο, τις ημερομηνίες: Σάββατο 17/12 ώρα 18.00 (πρεμιέρα), Κυριακή 18/12 ώρα 12.00 , Παρασκευή 23/12 ώρα 18.00, Τρίτη 27/12 ώρα 18.00, Τετάρτη 28/12 ώρα 18.00, Πέμπτη 29/12 ώρα 18.00, Παρασκευή 30/12 ώρα 18.00.

Μύλος του Παππά

Στον Μύλο του Παππά από τις 15-18 Δεκεμβρίου με ώρες λειτουργίας 12:00 – 21:00, θα λάβει χώρα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ όπου θα μπορείς να πάρεις δώρα για τους αγαπημένους σου και να απολαύσεις το ζεστό κρασί σου στον προαύλιο χώρο, παρέα με μουσική και εκδηλώσεις που θα συμβαίνουν κάθε μέρα! (face painting, κατασκευές, παραμύθια για παιδιά κλπ.)

«Εγώ & Εσύ, μαζί!…για καλό σκοπό»

Επίσης, το Σάββατο 17/12/22 και ώρα 11:00 στο κεντρικό κτήριο του Μύλου του Παππά, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση που πρεσβεύει την αλληλεγγύη με τίτλο «Εγώ & Εσύ, μαζί!…για καλό σκοπό» που περιλαμβάνει μπαζάρ χειροποίητων αντικειμένων, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν σε φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες στον άνθρωπο και στην κοινότητα, ενώ θα συγκεντρωθούν ρούχα, τρόφιμα (μακράς διάρκειας) και παιχνίδια.

Οι φορείς που θα ενισχυθούν είναι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων.

Λογοτεχνική Γωνία

Στη Λογοτεχνική Γωνία (Φαρμακίδου & Γαληνού), η χορογράφος και χορεύτρια Ρούλα Καραφέρη παρουσιάζει σε κείμενο- σκηνοθεσία του Νικόλα Ντάβα “Φαίδρα”, ένα θεατρικό έργο βασισμένο στον μύθο, στον έμμετρο ποιητικό λόγο και την κίνηση. Στις 27-28/12/22 και 3-4/1/2023.

Δημοτική Σχολή Μπαλέτου: Ανοιχτά μαθήματα

Η Δημοτική Σχολή Μπαλέτου ντύνεται στα γιορτινά της και διοργανώνει ανοιχτά μαθήματα των τάξεων της Σχολής από τις 14 έως και τις 22 Δεκεμβρίου. Τα ανοιχτά μαθήματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής, την κανονική ημέρα και ώρα διεξαγωγής των μαθημάτων, απευθύνονται στις οικογένειες των μαθητών, αλλά και σε κάθε φίλο του χορού που θέλει να παρακολουθήσει την πραγμάτωση και εξέλιξη ενός μαθήματος κλασικού ή σύγχρονου χορού.

Λαογραφικό Μουσείο: εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας οργανώνει στις 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου 2022, τις ώρες 9:30 – 10:45 και 11:00 – 12:15,

δύο εορταστικά εκπαιδευτικά προγράμματα εθιμικού κύκλου. Την Δευτέρα 19/12 και την Τρίτη 20/12, για μαθητές ηλικίας 5-10 ετών, με τίτλο: «Έρχονται Χριστούγεννα…Καλικατζαράκια εν δράσει!»

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, για μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, με τίτλο: «Ευχές, δεντροστολίσματα και η γιορτή αρχίζει…. Χριστούγεννα μυρίζει». Σε συνεργασία με το Μικρό Μουσείο Σπηλιάς.

Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων: εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων θα πραγματοποιήσει τη χριστουγεννιάτικη δράση για μικρούς και μεγάλους πολίτες “Χρονοκάψουλα 2022 για την πόλη της Λάρισας – Ένας θησαυρός για το μέλλον!” Η δράση θα ξεκινήσει στις 9/12/2022 και θα διαρκέσει μέχρι τις 9/1/2023, στις ώρες και ημέρες λειτουργίας του Μουσείου. Επίσης, το χριστουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 7-12 ετών «Χρονοκάψουλα θα φτιάξω και στον χρόνο θα πετάξω!» το Σάββατο 10/12 και 17/12 και την Κυριακή 18/12/2022 στις 11:00.

«Τις γιορτές φέτος, θα τις περάσουμε μαζί!» είναι το μήνυμα που στέλνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων.