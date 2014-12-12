Η Super League ανακοίνωσε ότι από τη σεζόν 2025/26 όλα τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος θα διεξάγονται με τη χρήση VAR και ημιαυτόματου οφσάιντ, ακολουθώντας τα πρότυπα των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η νέα τεχνολογία υπόσχεται να μειώσει στο ελάχιστο τα ανθρώπινα λάθη και να επιταχύνει τις αποφάσεις στις αμφισβητούμενες φάσεις. Το σύστημα SAOT (Semi-Automated Offside Technology) χρησιμοποιεί δέκα κάμερες ανίχνευσης, οι οποίες καταγράφουν 29 σημεία του σώματος κάθε ποδοσφαιριστή και την κίνηση της μπάλας, επιτρέποντας την τρισδιάστατη απεικόνιση των φάσεων και την τοποθέτηση της γραμμής του οφσάιντ με απόλυτη ακρίβεια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, ειδικός εξοπλισμός τοποθετείται σε όλα τα γήπεδα της Super League, έτσι ώστε η τεχνολογία να είναι διαθέσιμη σε κάθε αναμέτρηση, τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στα πλέι οφ.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-2026, θα εφαρμοστεί η τεχνολογία VAR (Video Assistant Referee) και Ημιαυτόματου Οφσάιντ (SAOT, Semi-Automated Offside Technology).

H Super League και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεργάζονται με την Hawk-Eye Innovations, εταιρία του ομίλου Sony, ως αποκλειστικό πάροχο των τεχνολογιών VAR και SAOT, για όλους τους αγώνες στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League και το Κυπέλλο Ελλάδας Betsson.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς συνεργασίας με την Hawk-Eye Innovations στους αγώνες των Stoiximan Playoffs (θέσεις 1-4) καθώς και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson της σεζόν 2024/25.

Για τη χρήση του VAR και του Ημιαυτόματου Οφσάιντ (SAOT) ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός τοποθετείται σε όλα τα γήπεδα που χρησιμοποιούν οι ομάδες της Super League.

Το SAOT χρησιμοποιεί 10 κάμερες ανίχνευσης, για τηv ακριβή λήψη αποφάσεων οφσάιντ μέσω της ανάλυσης της θέσης κάθε παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, από 29 σημεία στο σώμα και την τροχιά της μπάλας, μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι, εξασφαλίζει την τρισδιάστατη απεικόνιση των φάσεων, παρέχοντας πολύ πιο αποτελεσματική τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ και μειώνοντας τον χρόνο λήψης απόφασης από το διαιτητή.

H παροχή των καινοτόμων τεχνολογιών της Hawk-Eye για το VAR και την ημιαυτόματη ανίχνευση οφσάιντ σε όλους τους αγώνες κανονικής διάρκειας και των πλέι οφ της Super League, καθώς και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενισχύει τη θέση της Super League και της ΕΠΟ ως καινοτόμους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς επιτρέπει τη λήψη ακριβών και ταχύτερων αποφάσεων στον αγωνιστικό χώρο».