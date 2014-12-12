Ηχηρό μήνυμα απέναντι σε κάθε μορφή βίας που υφίστανται οι γυναίκες, συνιστά η εκδήλωση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ελασσόνας, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου – Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Συγκεκριμένα το Σάββατο 22 Νοεμβρίου και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού στην Ελασσόνα, θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή εκδήλωση, με σκοπό στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, στη διάδοση έγκυρης πληροφόρησης και στην προώθηση μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή έμφυλης βίας.

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται εισηγήσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι θα προσεγγίσουν το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών από διαφορετικές επιστημονικές και κοινωνικές οπτικές:

Η κ. Ευαγγελία Ράπτου, Διδακτόρισσα Λαογραφίας του Φύλου – Διευθύντρια 1ου ΓΕΛ Ελασσόνας

Η κ. Σοφία Σάρμα, Αστυνόμος Β’ – Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Α.Δ. Λάρισας

Ο Dr. Γιώργος Γιαννούσης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Συγγραφέας

Η κ. Κατερίνα Ξηρομερίτη, Κοινωνιολόγος, Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών Λάρισας, συνοδευόμενη από την επιστημονική ομάδα του ξενώνα

Οι παρεμβάσεις τους θα αναδείξουν διαφορετικές πτυχές του φαινομένου, από τις πολιτισμικές και κοινωνικές ρίζες της βίας έως την ψυχολογική της διάσταση και τους διαθέσιμους μηχανισμούς προστασίας.

Όπως υπογραμμίζει η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, κ. Παρασκευή Γκουγκούλη: «Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ευαισθητοποίησης και δημόσιου διαλόγου, καθώς η έμφυλη βία παραμένει ένα κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, ενημέρωση και στήριξη των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο».

Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι παρούσα, ενεργή και αλληλέγγυα. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, κ. Σταυρούλα Δάσσιου.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και όλοι οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν, ενισχύοντας με την παρουσία τους το μήνυμα: ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ – ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΝΗ.