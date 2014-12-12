Μήνυση, κατά του ειδικού εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη - και κατά κάθε υπεύθυνου φυσικού και ηθικού αυτουργού -, για την επίσπευση του τέλους της έρευνας για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών κατέθεσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού, ενός εκ των θυμάτων.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Κωνσταντινίδης στη μηνυτήρια αναφορά του:

«Tα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, για τη μη άσκηση ποινικών διώξεων για ενδεχόμενο δόλο στην ανθρωποκτονία, για τους υπεύθυνους που γνώριζαν την επισφάλεια του δικτύου και δεν έπραξαν τίποτα, τουναντίον εξαπατούσαν τους πολίτες, καθώς και για τα αίτια της πυρκαγιάς και τη δημιουργία φωτιάς η οποία και έκαψε τα μισά από τα θύματα, ενώ πολλά από αυτά ήταν εγκλωβισμένα και διασωθέντα του τροχαίου και απανθρακώθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως και τη δημιουργία εγκαυμάτων σε πολυεγκαυματίες και διασώστες.

Η μη προστασία του πεδίου από τους δικαστικούς λειτουργούς, υπεύθυνος για την προστασία του, η παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού με τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό Τριαντόπουλο και τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του διοικητή της αστυνομίας Λάρισας, του συντονιστή πυροσβεστικών δυνάμεων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασία, σχημάτισαν έταιρη δικογραφία με κατηγορούμενους, από την αντεισαγγελέα εφετών κα Μάτση, τους Τριαντόπουλο , Αγοραστό, Χαρακόπουλο, Φαλάρα και Παπαγεωργίου καθώς και τρεις προανακριτικούς υπαλλήλους του ΔΙΠΥΝ Λάρισας στους οποίους άσκησε δίωξη ο εισαγγελέας εφετών κος Μαγκούτας.

Δίχως διερεύνηση επακόλουθων εμπλεκομένων προσώπων και ποινών όπως σφετερισμός, κατάχρηση εξουσίας, απόκριση στοιχείων, εξαπάτηση εκλογέων και πολλά άλλα από τον Σωτήρη Μπακαίμη, συνεννουν στο ότι η ανακριτική έρευνα σκοπίμως έκλεισε για να σταματήσει την επερχόμενη αποκάλυψη της αλήθειας. Οι προφητείες για ύπαρξη υλικού από βίντεο από τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη, το οποίο αποδεικνύεται κατασκευασμένο, οι διαγραφές χιλιάδων αρχειων, από υπαλλήλους της interstar δίχως οι γνώστες υπάλληλοι της ΔΕΕ να πράξουν τα αυτεπάγγελτα με αντίστοιχες συλλήψεις, η έρευνα στο πεδίο από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετά την πέρασμα 2,5 ετών και η παρουσία της, μετά από αμετάκλητη εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κου Πουρνάρα, στο πεδίο της δεύτερη μέρα του εγκλήματος, με σαραντάλεπτή παραμονή τους στο πεδίο και η αποχώρησή τους δίχως έρευνα, οδηγούν στο συμπέρασμα της εντεταλμένης υπηρεσίας του ανακριτή Μπακαίμη, το κατηγορητήριο να παραμείνει χαμηλά και να μη πιάσει πρωθυπουργό, υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς και παράγοντες του κρατικού μηχανισμού, προστατευόμενους από κομματικά κριτήρια. Το κράτος δικαίου παραπαίει, η χούντα της υποτιθέμενης Δημοκρατίας υπερισχύει και όλα βαίνουν καλώς πράγμα που δεν συμβαίνει σε ευνομούμενης πολιτείες, εντός και εκτός Ευρώπης. Το δεύτερο μεγαλύτερο κακό είναι η αδικία. Μεγαλύτερο από αυτό είναι η μη τιμωρία αυτών που αδικούν. ( Πλάτωνος Γοργίας). Αυτό έπραξε ο Σωτήρης Μπακαίμης και για αυτό είμαστε σήμερα εδώ, του το καταλογίζουμε και περιμένουμε από άμεμπτους δικαστικούς λειτουργούς να ερευνήσουν, τον ερευνόν του εγκλήματος στον Ευαγγελισμό της περιοχής των Τεμπών. Συντασόμαστε με την αποκάλυψη της αλήθειας και αποτρέπουμε την ατιμωρησία».

kosmoslarissa.gr