Άμεσες ήταν οι κινητοποιήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, μετά τις τελευταίες εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας και τις μαρτυρίες κατοίκων για την ύπαρξη αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη το πρωί μετέβησαν εκπρόσωποι του Δασαρχείου Λάρισας- Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη φύση «Καλλιστώ» και κλιμάκιο του Ο.ΦΥ.Π.Ε.Κ.Α στο σημείο που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πραγματοποιήθηκαν ζημιές κυψελών και υπάρχει η εμφάνιση της αρκούδας.

Στην αυτοψία που έγινε βρέθηκαν ίχνη από κατά πάσα πιθανότητα μιας ενήλικης αρκούδας και τοποθετήθηκαν καταγραφικά για τον περαιτέρω εντοπισμό της.

Σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα υπάρχει ένας βασικός κανόνας:

Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Αυτό σημαίνει:

1.Κρατάμε την ψυχραιμία μας.

2.Μένουμε ακίνητοι

3.Δεν παίρνουμε «απειλητικά» αντικείμενα όπως πέτρες, κλαδιά κτλ.

4.Προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε σταδιακά αναγνωρίζοντας την «κυριαρχία» της αρκούδας στον χώρο

5.Σε άμεση θέα προς την αρκούδα, προσπαθούμε να φανούμε μεγαλύτεροι.

6.Δεν τρέχουμε

7.Σε περίπτωση στενών χώρων δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δες της «κόβουμε» τον δρόμο.

Το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι να τα σκεφθούμε όλα τα παραπάνω η αρκούδα θα έχει φύγει.

Εφόσον η αρκούδα επισκέπτεται τακτικά μια κατοικημένη περιοχή:

Φροντίστε να κάνετε συνεχώς θόρυβο εφόσον βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο ή να μιλάτε διαρκώς.

Μαζεύετε τα σκουπίδια από τους εξωτερικούς χώρους, τις πλατείες, τις αυλές των σπιτιών καθώς και ότι άλλο μπορεί να αποτελεί τροφική πηγή για την αρκούδα και επομένως να την ελκύει στην περιοχή.

Καθαρίστε υπολείμματα από περσινή σοδειά που μπορεί να υπάρχουν σε γειτονικά χωράφια.

Να θυμάστε ότι η αρκούδα κινείται από το σούρουπο ως την αυγή καθώς και ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την περιοχή ως πέρασμα.

Ενημερώστε τις τοπικές αρχές: Δήμο, Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία.

Άμεσες ήταν οι κινητοποιήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, μετά τις τελευταίες εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας και τις μαρτυρίες κατοίκων για την ύπαρξη αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή.