Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, σε έναν πανέμορφο και γεμάτο ιστορία χώρο, στην πλατεία Απιδανού των Φαρσάλων, η συναυλία της Ιωάννας Σαατσάκη με τίτλο «Μεγάλες φωνές στη μεγάλη οθόνη», μια εκδήλωση-αφιέρωμα στον παλιό, αξέχαστο ελληνικό κινηματογράφο.

Το κοινό κατέκλυσε την πλατεία, απολαμβάνοντας μια μαγευτική καλοκαιρινή βραδιά κάτω από τον έναστρο ουρανό, πλημμυρισμένη από τις μελωδίες που έχουν συνδεθεί με ολόκληρες γενιές. Τραγούδια που πρωτακούστηκαν μέσα από τις αγαπημένες ταινίες του παλιού ελληνικού σινεμά, ζωντάνεψαν ξανά στη σκηνή με την εξαιρετική ερμηνεία της Ιωάννας Σαατσάκη, προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό.

Η καλλιτέχνις, με την ιδιαίτερη φωνή και σκηνική της παρουσία, κατάφερε να ταξιδέψει το κοινό σε μια άλλη εποχή, ενώ οι μουσικοί που τη συνόδευσαν —Παναγιώτης Σδράλλης, Σπύρος Καβαλλιεράτος, Βαγγέλης Τσιμπανούδης, Γιώργος Κατσάρας και Κώστας Ταμβακάς— έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προσφέροντας υψηλού επιπέδου ερμηνείες και αρμονία.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι τραγούδησαν μαζί, θυμήθηκαν αγαπημένες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου και χάρισαν το πιο θερμό τους χειροκρότημα στους καλλιτέχνες. Το παρών έδωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου που χαιρέτισε, αλλά και στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

Ήταν μια βραδιά που επιβεβαίωσε την ανάγκη για ποιοτικές, πολιτιστικές δράσεις και έδειξε πως η μουσική, όταν συνοδεύεται από αυθεντικό συναίσθημα και σεβασμό στην ιστορία, μπορεί να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Η Ιωάννα Σαατσάκη και οι συνεργάτες της απέδειξαν πως το παλιό μπορεί να γίνει ξανά νέο, αρκεί να υπάρχει μεράκι και αγάπη.