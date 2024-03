Μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή συναυλία από τη Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών WestPoint, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι Λαρισαίοι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με ελεύθερη είσοδο.

Πρόκειται για ένα από τα σχήματα δοκίμων της Στρατιωτικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το West Point Glee Club υπό τη διεύθυνση της Constance Chase θα παρουσιάσει ένα ποικίλο και ψυχαγωγικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών γεμάτο εκπλήξεις. και επιλογές από το ευρύ ρεπερτόριο της χορωδίας, που συμπεριλαμβάνει παλιά φοιτητικά τραγούδια, ύμνους, κλασικά και ποπ χορωδιακά κομμάτια, έργα γραμμένα κατά παραγγελία της χορωδίας αλλά και έργα ελληνοαμερικανών συνθετών. Την χορωδία συνοδεύει στο πιάνο η Andrea Schaut.

Για πάνω από εκατό χρόνια, τα μέλη της Στρατιωτικής Ακαδημίας εκπροσωπούν επάξια το Σώμα των Δοκίμων, όχι μόνο μέσα τις τακτικές ζωντανές της εμφανίσεις στους διασημότερους συναυλιακούς χώρους ανά τον κόσμο αλλά και ποικίλες άλλες δραστηριότητες, όπως ηχογραφήσεις καθώς και συμμετοχές σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. “Δεν υπάρχει χαρά χωρίς μουσική, ούτε μουσική χωρίς χαρά! No fun without music, no music without fun!”, είναι το μότο τους.

Είναι η αρχαιότερη στρατιωτική ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάλογη της Σχολής Ευελπίδων.Ιδρύθηκε το 1802 και βρίσκεται στο Γουέστ Πόιντ της Νέας Υόρκης, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης, σε γραφικό λόφο πάνω από τον ποταμό Χάντσον. Οι εγκαταστάσεις της ακαδημίας δίνουν την εικόνα πανεπιστημιούπολης με πολλά ιστορικά κτίρια, σε ένα εκ των οποίων φιλοξενείται το αρχαιότερο Μουσείο Στρατού των ΗΠΑ, με εκθέματα όπλα, κανόνια, στολές, παράσημα και έγγραφα από τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο.

Η φοίτηση στην Ακαδημία είναι τετραετής. Κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 1300 δόκιμοι και αποφοιτούν περίπου 1000 με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και τίτλο σπουδών BachelorofScience. Η φοίτηση είναι εσώκλειστη και μαζί με τη σίτιση παρέχεται δωρεάν διαμονή και ένδυση, με όρο την αναγκαστική παραμονή στο στρατό για κάποιο χρονικό διάστημα μετά το πέρας των σπουδών.