Μια λακούβα στη Νεάπολη "πονοκέφαλος" για τους οδηγούς
Ειδήσεις | 15 Οκτ 2025, 08:09
Η φωτογραφία απεικονίζει μια λακούβα "ύπουλη" και κοφτερή η οποία, για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, προκαλεί ζημιές σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Βρίσκεται στη Νεάπολη, στην οδό Β' Σώματος Στρατού, αμέσως μετά το "Μεταίχμιο". Οι αναγνώστες που μας την έστειλαν είναι παθόντες, σκόνταψαν με τα αυτοκίνητά τους στην τρύπα, ένας πήγε και στο συνεργείο. Κάντε κάτι ...
