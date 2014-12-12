Μια διπλή διεθνής επιτυχία σημείωσε η αθλήτρια Χριστιάνα Ιακωβάκη από τη Λάρισα, που κατέκτησε δύο μετάλλια στο 23ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό ITF, το οποίο διεξήχθη στο Jesolo της Ιταλίας με την συμμετοχή 57 κρατών και 1450 αθλητών.

Η 16χρονη πρωταθλήτρια ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα στο ομαδικό sparring, ύστερα από έναν εντυπωσιακό τελικό, όπου η ελληνική ομάδα επικράτησε της πανίσχυρης Κορέας.

Παράλληλα, η Χριστιάνα διακρίθηκε και στο ατομικό sparring (junior νεανίδων -60 κιλών I–II Degree), όπου κατέκτησε την 3η θέση, χάνοντας στις λεπτομέρειες σε μια κατηγορία με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Στην εκπομπή “Περίμετρος” μίλησε η Χριστιάνα Ιακωβάκη και ο πατέρας της και προπονητής της Απόστολος Ιακωβάκης.

ertnews.gr