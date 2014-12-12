Το Σάββατο 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί στη Σπηλιά Κισσάβου, στον Άγιο Αθανάσιο, μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, φως και καλοκαιρινή ενέργεια!

Με φόντο την πανσέληνο του Αυγούστου, το φεγγάρι θα φωτίσει το πιο ανατρεπτικό event του καλοκαιριού στο χωριό! Το καθιερωμένο Cave Party είναι εδώ για να απογειώσει τη διάθεση όλων ντόπιων και επισκεπτών!

DJ Set: Βασίλης Τοκμάκης

Ο αγαπημένος DJ της περιοχής επιστρέφει με ένα εκρηκτικό set, γεμάτο ρυθμό, ένταση και αγαπημένες μουσικές επιλογές που υπόσχονται να κρατήσουν το πάρτι «ζωντανό» μέχρι το πρώτο φως της ημέρας!

Είσοδος Ελεύθερη

Τοπίο ονειρικό

Δυνατή μουσική

Χορός, παρέα και καλοκαιρινό ξεφάντωμα!

Το Cave Party είναι πια θεσμός! Μια γιορτή της νεανικής ενέργειας και της τοπικής δημιουργικότητας, στην καρδιά της φύσης και της παράδοσης. Σας περιμένουμε όλους για να δημιουργήσουμε μαζί ακόμα μία αξέχαστη ανάμνηση!

Διοργάνωση: Πανθεσσαλικός σύλλογος Σπηλιωτών ο Κίσσαβος

Τοποθεσία: Σπηλιά Κισσάβου, Άγιος Αθανάσιος

Ώρα Έναρξης: Μετά τις 22:00.