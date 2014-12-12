Μια αξέχαστη βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν χθες Κυριακή 17 Αυγούστου στον Σταυρό Φαρσάλων, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Αυγούστου του Δήμου Φαρσάλων. Οι Argon Band χάρισαν ένα δυναμικό και γεμάτο πάθος μουσικό πρόγραμμα, που ενθουσίασε το κοινό.

Μελωδίες έντεχνου και παραδοσιακού τραγουδιού γέμισαν την πλατεία παρασύροντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ατελείωτο κύκλο χορού και κεφιού. Το κοινό τραγούδησε μαζί με το συγκρότημα και δημιούργησε μια ατμόσφαιρα χαράς και γιορτής.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Φαρσάλων κ. Γιάννης Δημακόπουλος, συνεχάρη το συγκρότημα για την ξεχωριστή του εμφάνιση, ευχαρίστησε θερμά το κοινό που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση και τόνισε: «η σημερινή βραδιά ανέδειξε για ακόμη μια φορά πως ο Πολιτιστικός Αύγουστος του Δήμου Φαρσάλων είναι ένας θεσμός που μεγαλώνει με τον χρόνο και ενώνει τους ανθρώπους μέσα από την μουσική και την τέχνη».