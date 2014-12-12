Μία ξεχωριστή εκδήλωση για την απελευθέρωση της Λάρισας, διοργάνωσε χθες το απόγευμα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, ο Δήμος Λαρισαίων.

Οι μαθητές του 9ου Γυμνασίου Λάρισας, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους Κατερίνας Ζησοπούλου, παρουσίασαν στο κοινό ένα ιστορικό αφήγημα των γεγονότων εκείνης της εποχής, της κατοχής, τονίζοντας τη συμβολή των Λαρισαίων στον αγώνα για την Ελευθερία. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από τη χορωδία του σχολείου, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας μουσικής Δώρας Τερζούδη. Ο χώρος γέμισε μελωδικές φωνές που απέδωσαν τραγούδια της Αντίστασης.

Τα παιδιά που συμμετείχαν στη χορωδία ήταν τα εξής: Ευαγγέλου Ειρήνη-Μαρία, Ευαγγέλου Ευαγγελία,Μαρκοπούλου Χρυσάνθη, Βλιώρα Ειρήνη, Καραγιάννη Πολυξένη, Τερζενίδου Μιχαέλα, Κωστόπουλος Κων/νος, Κωνσταντίνα Σταμάτη, Τσιούρη Νικολέτα, Μιχάλη Γλυκερία, Αθανασίου Βασιλική, Βαρδακάρη Θεοδώρα, Μάντζαρη Νικολέτα, Γκουντέλου Μάρθα, Γκουντέλου Αναστασία, Διαμαντή Μελίνα, Μάρου Όλγα. Οι αφηγήσεις έγιναν από τους μαθητές: Ευαγγέλου Κατερίνα, Καγιάννη Αθανάσιο. Βορίδη Χριστίνα Δελήμπαση Φαίη, Βουλτσίδη Ισιδώρα και Παλιοτζήκα Κώστα.

Την εκδήλωση άνοιξε με έναν σύντομο χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Θωμάς Ρετσιάνης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δωρεά των επίπλων του Στρατηγού Γεώργιου Σαράφη, από τον ανιψιό του, που κοσμούν πλέον το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και που για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στο κοινό, μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε η η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας κ. Γαρυφαλλιά Καρυστιανού – Γκολφινοπούλου, λέγοντας πως “Σήμερα στεκόμαστε όλοι εδώ, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, για να τιμήσουμε μια από τις φωτεινότερες στιγμές της ιστορίας μας: την απελευθέρωση της Λάρισας, τον Οκτώβριο του 1944. Μια μέρα χαράς και λύτρωσης, που γεννήθηκε όμως μέσα από χρόνια σκοτεινά — από την πείνα, τον φόβο, τις θυσίες και το αίμα ανθρώπων που δεν λύγισαν”.

Η κ. Καρυστιανού τόνισε πως η λέξη “αντίσταση” μπορεί να μοιάζει παλιά, να ανήκει σε άλλες εποχές, όμως στην ουσία της είναι διαχρονική. “Αντίσταση σήμερα σημαίνει να μη συμβιβάζεσαι με το άδικο. Να υπερασπίζεσαι το σωστό, ακόμη κι όταν είναι δύσκολο. Να μην αφήνεις τον φόβο, την αδιαφορία ή το “όλοι έτσι κάνουν” να σε καθοδηγούν. Ζούμε σε μια εποχή με άλλες μορφές σκλαβιάς — την παραπληροφόρηση, τη βία στα λόγια, την πίεση να μοιάσουμε όλοι ίδιοι”, τόνισε.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη στη νέα γενιά, την κάλεσε να αντισταθεί μ’ έναν άλλο τρόπο: με τη γνώση, με την ευαισθησία, με τη συμμετοχή. Να αγωνιστεί για έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο καθαρό, πιο ανθρώπινο.

Την επιμέλεια και όλο το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Δήμου Λαρισαίων Χρύσα Τζιαστούδη.