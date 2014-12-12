Ένα άτομο συνελήφθη στα Φάρσαλα για εμπρησμό, καθώς προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση.

Ειδικότερα συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, άνδρας, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρσάλων στην Λάρισα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.640,62€.

Επίσης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.187€, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, σε άνδρα, για καύση σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρσάλων στην Λάρισα.