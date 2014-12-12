Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κάνναβης και μία χάρτινη συσκευασία με μικροποσότητα μείγματος κάναβης και καπνού.