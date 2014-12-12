Μία σύλληψη για κατοχή κάνναβης στη Λάρισα
Αστυνομικά | 14 Αυγ 2025, 10:28
Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κάνναβης και μία χάρτινη συσκευασία με μικροποσότητα μείγματος κάναβης και καπνού.
