Μία σύλληψη για ρευματοκλοπή στον Τύρναβο
Αστυνομικά | 07 Οκτ 2025, 10:57
Συνελήφθη, χθες το πρωί στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, διότι κατελήφθη να προβαίνει σε αυθαίρετη αφαίρεση ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας χρήση αυτοσχέδιας καλωδίωσης, από το εναέριο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προς την οικία του.
