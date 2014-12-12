Συνελήφθη, χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης περιέχουσας και σπόρους κάνναβης, βάρους 10,3 γραμμαρίων, μείγμα κάνναβης και καπνού, βάρους 1,4 γραμμαρίων & 4 αυτοσχέδια τσιγάρα με ποσότητες μείγματος κάνναβης και καπνού, συνολικού βάρους 2,4 γραμμαρίων.