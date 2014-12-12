Μια σύλληψη στη Λάρισα για κατοχή κάνναβης
Αστυνομικά | 20 Οκτ 2025, 12:38
Συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, ένας άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 2 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες αποξηραμένης κάνναβης, συνολικού βάρους 6,2 γραμμαρίων, 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο με ποσότητα μείγματος κάνναβης-καπνού καθώς και ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.