Μια σύλληψη στη Λάρισα: Εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης 8 ετών για ναρκωτικά
Αστυνομικά | 24 Αυγ 2025, 15:29
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, με ποινή κάθειρξης 8 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
