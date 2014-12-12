Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, με ποινή κάθειρξης 8 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.