Το έκρυθμο κλίμα στις εξέδρες του AEL F.C. ARENA κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα ΑΕΛ Novibet - Βόλος είχε και συνέπειες. Ένας φίλαθλος συνελήφθη και ένας ακόμα αναζητείται για ρίψη μπουκαλιών στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που πιθανόν να επιφέρει και τιμωρία του γηπέδου της ΑΕΛ και μάλιστα ενόψει της προσεχούς συνάντησης με τον Ολυμπιακό.

Από τον αστυνομία εκδόθηκε η ακόλουθη ενημέρωση:

"Συνελήφθη, χθες (04-10-2025) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -1- ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα, ο συλληφθείς, ευρισκόμενος από κοινού με το άγνωστο άτομο σε θύρα του γηπέδου, απέρριψε εντός αγωνιστικού χώρου ένα πλαστικό μπουκάλι νερού, ενώ το άγνωστο άτομο ένα χάρτινο μπουκάλι με άγνωστο υγρό περιεχόμενο, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός".

