Με ουσιαστικά αποτελέσματα πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα η πρώτη, σε πανελλαδικό επίπεδο, συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών των Κοινωνικών Δομών – Υπηρεσιών των Δήμων και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τον ΟΠΕΚΑ και τον ΕΦΚΑ.

Η συνάντηση, έλαβε χώρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Πρόνοιας, κ. Ανδριάνας Κομήτσα και σε συνεννόηση με το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας.

Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων πολιτών αποτέλεσε τον πυρήνα των ζητημάτων που εξετάστηκαν. Τέθηκαν διεξοδικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν καθημερινά, κατά τη συνεργασία των κοινωνικών δομών των Δήμων με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τον ΟΠΕΚΑ και τον ΕΦΚΑ, ενώ προτάθηκαν συγκεκριμένες λύσεις, άμεσα υλοποιήσιμες. Ουσιαστικά, πέραν της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, συμφωνήθηκε η εδραίωση και λειτουργία ενός δικτύου ταχείας επικοινωνίας για την άμεση επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν.

Τη συνάντηση συντόνιζαν η Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας κ. Δέσποινα Μάντζαρη και ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, κ. Νίκος Πουτσιάκας. Υποδεχόμενη τους παριστάμενους, η Αντιπεριφερειάρχης, κ. Ανδριάνα Κομήτσα, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή συνάντηση δεν είναι μία εθιμοτυπική διαδικασία αλλά η απαρχή ενός μόνιμου δικτύου επικοινωνίας. Η κοινωνική πολιτική δε μπορεί να λειτουργεί μεμονωμένα. Μόνο μέσα από συνεχή συνεργασία, συντονισμό και κοινή στόχευση μπορούμε να προσφέρουμε πραγματικά αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες. Γι’ αυτό και εκτιμώ πως είναι κοινή μας δέσμευση ότι κάθε ζήτημα θα αντιμετωπίζεται άμεσα, συλλογικά και με ενσυναίσθηση όλων όσον αφορά τις ανάγκες, ειδικά των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Στην τοποθέτησή του, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Ερίκ Γκαζόν, εξήρε την πρωτοβουλία της κ. Κομήτσα για τη συνάντηση που, όπως υπογράμμισε, δεν έχει ξαναγίνει σε άλλη Περιφέρεια και αποτελεί παρακαταθήκη για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Ο ίδιος επιβεβαίωσε την ουσιαστική υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης στις περιφερειακές κοινωνικές πολιτικές και δεσμεύτηκε ότι θα εξεταστούν πολύ προσεκτικά από το Υπουργείο όλα τα ζητήματα διαλειτουργικότητας, τα οποία ανέκυψαν σήμερα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τοποθετήσεις των στελεχών των κοινωνικών δομών που μετέφεραν την εμπειρία της «πρώτης γραμμής» στην καθημερινή επαφή με τους ωφελούμενους. Από την πλευρά τους, τα στελέχη του ΟΠΕΚΑ Θεσσαλίας, κ. Διονυσία Κυριτσάκα και Γεωργία Φυτιλή, όπως και του ΕΦΚΑ Θεσσαλίας με επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Σταυροθεόδωρο, απάντησαν, διεξοδικά, στα ερωτήματα και δέχθηκαν τις επισημάνσεις των εργαζομένων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων μαζί με παραρτήματα Ρομά και τα ΚΕΜ ενώ αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος που διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στα αποτελέσματα της συνάντησης συγκαταλέγονται:

• Η δημιουργία μόνιμου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ όλων των φορέων, με τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών.

• Η σύσταση ομάδας εργασίας για την άμεση καταγραφή και επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων.

• Η πραγματοποίηση νέας συνάντησης, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, με αξιολόγηση της προόδου και παρουσίαση καλών πρακτικών.

Με σταθερό προσανατολισμό στη συνεργασία για την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να επενδύει στην οικοδόμηση ενός δικτύου κοινωνικής υποστήριξης, που να λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.