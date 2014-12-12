Θα μπορούσε να είναι μια Κίμπερλι των φτωχών, μια πρέσβειρα της Θεσσαλίας στον Ισλαμικό κόσμο. Δημοσιογράφος άλλωστε και η ίδια όπως η νεοαφιχθείσα Αμερικάνα στη χώρα μας. Μιλάμε βεβαίως για την περιφερειακή σύμβουλο Ελευθερία Τζανακούλη η οποία φυτρώνει παντού, κυρίως εκεί που δεν την σπέρνεις.

Εδώ, όπως μας ενημερώνει η ίδια στα σόσιαλ, την βλέπουμε σε διεθνή εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη αφιερωμένη «στην τουρκο-πακιστανική υπερπαραγωγή Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi που προβάλλεται στο TRT1 και έχει ήδη καθηλώσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο».

To συγκεκριμένο ταξίδι δεν έχει σχέση με εκείνα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Από Καράτσι μέχρι Τόκυο η Ελευθερία έχει τις δικές της άκρες. Αν ζούσε ο Καββαδίας θα μπορούσε να τη συναντήσει στα λιμάνια της υδρογείου …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη Kampos Land)