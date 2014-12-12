Αβάν - πρεμιέρ για το νέο θεατρικό «Μικρά συζυγικά εγκλήματα», του Ερίκ - Εμμανουέλ Σμιτ, από την «Θεατρική Σκηνή Δικηγόρων Βόλου & Συνεργαζομένων» – ΑΘΕΜΙΤΟΣ, θα πραγματοποιηθεί στη Μηλίνα, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30΄μ.μ.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από πρόσκληση του Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στέρεας Ελλάδας και Εύβοιας και του Μορφωτικού Ιδρύματός της, στον χώρο που διαθέτει στη Μηλίνα και προσκαλείται και το κοινό της περιοχής, με ελεύθερη είσοδο.

Το έργο είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, με σκηνές από…έναν γάμο, διάρκειας 20 χρόνων. Οι δύο σύζυγοι με μυστικά και ψέματα, στήνουν ένα σκηνικό, κυριολεκτικά φονικό. Αυτό διανθίζεται με μπλόφες, ηθικές παγίδες και ίντριγκα, μέχρι τέλους. Έως λίγο πριν το τέλος και την λύτρωση (κάθαρση) ο θεατής αναρωτιέται «ποιος το θύμα και ποιος ο θύτης;»

Η παράσταση διαρκεί 80΄. Τους ρόλους ερμηνεύουν η Μαρία Μπέτα κι ο Αλέξανδρος Κοσμάς, που έκανε την σκηνοθεσία. Η Αγγελικούλα (Αναστασία) Σταμοπούλου είναι σκηνοθέτης Β΄ και γενικών καθηκόντων.