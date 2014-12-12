Σημαντική επένδυση στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας έχει στα σκαριά ο Όμιλος Βιοκαρπέτ.

Όπως προκύπτει από πρόσφατη απόφαση της ΡΑΑΕΥ, έλαβε άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 25 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 25 MW στη θέση «Εκτός ορίων οικισμού Αργυρόμυλου, της Τοπικής Κοινότητας Λουτρού Λαρίσης, της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων».

Η σχετική αίτηση υποβλήθηκε προς τη Ρυθμιστική Αρχή τον περασμένο Απρίλιο και η άδεια που εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου προβλέπει την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης με συσσωρευτές ενέργειας που θα έχει εγκατεστημένη χωρητικότητα 60.544 MWh και εγγυημένη (ωφέλιμη) 52.17 MWh, ενώ θα υποστηριχθεί μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.

Οι δραστηριότητες

Ο Όμιλος Βιοκαρπέτ, συμφερόντων της οικογένειας Καντώνια, εκτός της κύριας δραστηριότητας κατασκευής και εμπορίας ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών (χαλιών κ.α.) διαθέτει ως βασική θυγατρική την Exalco στον τομέα παραγωγής και εμπορίας προϊόντων διέλασης αλουμινίου, με εταιρικούς βραχίονες σε Ρουμανία και Βουλγαρία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής «πράσινης» ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών πάρκων.

Οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας έχουν πυκνώσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι η νέα κίνηση που αφορά τη μονάδα αποθήκευσης έρχεται να προστεθεί σε ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, το 2024 ολοκληρώθηκε φωτοβολταϊκός σταθμός Net Metering ισχύος 2,5 MW της Εξάλκο Α.Ε. ενώ όσον αφορά τα δυο Φ/Β Πάρκα του Ομίλου ισχύος 12MW, δρομολογήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εργασίες, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2025 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Φ/Β σταθμού της Βιοκαρπέτ ισχύος 4MW, ενώ στα τέλη Μαρτίου άρχισαν και οι εργασίες του Φ/Β σταθμού της θυγατρικής Εξάλκο, ισχύος 8MW, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους ενέργειας αλλά και του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου. Με την ολοκλήρωση και των δύο προαναφερθέντων Φ/Β πάρκων, η ισχύς του Ομίλου σε ΑΠΕ θα είναι 35 MW.

Οι επιδόσεις και η ιστορία

Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, η διοίκηση χαρακτηρίζει το 2024 μια χρονιά προκλήσεων και αλλαγών, στο οποίο ολοκληρώθηκε πλήρως η μεταφορά της παραγωγικής διαδικασίας της Εξάλκο στο Κουλούρι Λάρισας, που θα φέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και θα βοηθήσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου στη φετινή χρήση.

Έτσι, κατά το 2024, σημειώθηκε μείωση των οικονομικών μεγεθών και χαμηλή κερδοφορία που οφείλεται κυρίως στις επιδόσεις του τομέα της μεταλλουργίας.

Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών το 2024 σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα 205,49 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 2,14 % σε σχέση με το 2023 και τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 14,07 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 29,79%, σε σχέση με το 2023. Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας παρουσίασε αύξηση του τζίρου κατά 6% από 6,81 εκατ. το 2023 σε 7,25 εκατ. το 2024, ενώ ο τομέας της ενέργειας παρουσίασε και αυτός σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 15%, από 1,99 εκατ. το 2023 σε 2,29 εκατ. το 2024 (με τα κέρδη προ φόρων να βελτιώνονται από 0,29 εκατ. σε 0,64 εκατ. το 2024, δηλαδή κατά 123%). Σημειώνεται ότι το 2024 αυξήθηκε η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ που πουλήθηκε κατά 12% σε σχέση με το 2023, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράχθηκε κατά 24% σε σχέση με το 2023.

Από το 1950

Ο Όμιλος Βιοκαρπέτ έχει πλούσια ιστορική διαδρομή που ξεκινά πριν 75 χρόνια, το 1950, από το χωριό Σαμαρίνα της Πίνδου, με την ίδρυση από τον Ιωάννη Καντώνια της πρώτης εταιρείας, ως εργαστήρι οικοτεχνίας νημάτων για παραγωγή παραδοσιακής φλοκάτης.

Το 1955 η εταιρεία μεταφέρεται στη Λάρισα και παίρνει την εταιρική μορφή της Ο.Ε. Τα αγόρια της οικογένειας δουλεύουν από μικρά παιδιά και μαθαίνουν να είναι εργατικοί και αφοσιωμένοι στο έργο του πατέρα τους. Διορατικός, ο ιδρυτής της Βιοκαρπέτ, προβλέπει τις δυνατότητες της φλοκάτης σαν εναλλακτικό είδος χαλιού. Έτσι, το 1963 ξεκινά την διερεύνηση αυτής της προοπτικής σε μαζική παραγωγή, κάτι που έγινε πράξη εκτοξεύοντας τη φήμη και τις επιδόσεις της εταιρείας.

Το 1970 η εταιρεία μετατρέπεται σε ανώνυμη και τα ηνία αναλαμβάνει η επόμενη γενιά, ενώ μια διετία αργότερα τα γραφεία και η παραγωγή μεταφέρονται στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο 5ο χλμ. Λάρισας-Αθήνας στη πόλη της Λάρισας συνεχίζοντας την παραγωγή φλοκάτης, κιλιμιών και κουβερτών και από το 1973 μάλλινων χαλιών. Έτσι η Βιοκαρπέτ αναδεικνύεται η μεγαλύτερη εταιρεία χαλιών και φλοκάτης στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, με τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε όλη την υφήλιο.

Η περίοδος 1990-1993 χαρακτηρίζεται ως «χρυσή εποχή» για την εταιρεία καθώς λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα και μεγάλες επενδύσεις όπως η εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ίδρυση της θυγατρικής Biojapan, της Bidata (σημερινή Albio Data Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον τομέα πληροφορικής) κ.α.

Το 1993 εξαγοράζεται η βιομηχανία αλουμινίου Exalco Α.Ε. και ακολουθούν μεγάλες επενδύσεις για την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και την καθιέρωσή της ανάμεσα στις κορυφαίες της αγοράς.

Το 1997 η Βιοκαρπέτ δημιουργεί και αναπτύσσει δυναμικά με την μέθοδο franchising, μια σειρά καταστημάτων, ενώ το 2000 εξαγοράζει την νηματουργία- ταπητουργία Πέρσικα Α.Ε.

Το 2001 δημιουργεί τον πρώτο ιδιωτικό σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Ήδη τα εργοστάσια των θυγατρικών του Ομίλου, Exalco και Βιοκαρπέτ εργάζονται πλέον με ρεύμα και θερμότητα ιδιοπαραγωγής.

Από το 2001 έως το 2005 ο Όμιλος κάνει σημαντικές επενδύσεις και επεκτείνεται στα Βαλκάνια. Από το 2010 και μετά το θάνατο του Στέλιου Καντώνια, το τιμόνι του Ομίλου πέρασε στην νεότερη γενιά με επικεφαλής τον Γιάννη Καντώνια.

Σταύρος Γριμάνης, newmoney.gr