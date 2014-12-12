Ο Σύνδεσμος Ρουμελιωτών ν. Λάρισας «Ο Αθανάσιος Διάκος», με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στη Φθιώτιδα, το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κι ενημέρωση στο κινητό τηλέφωνο: 6978218004.

Οι εκδρομείς θα αναχωρήσουν το πρωί στις 8:00 π.μ. και θα επισκεφθούν αρχικά την Ι. Μονή Παναγίας Προυσιωτίσσης στις Βαρδάτες Φθιώτιδας, για προσκύνημα και για δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων στο αναγνωστήριο του μοναστηριού.

Στη συνέχεια, θα γευματίσουν σε τοπική ταβέρνα, θα συνεχίσουν στο μαρτυρικό χωριό της Σπερχειάδας, τέλος θα ξεναγηθούν στο Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο της πόλης και θα επιστρέψουν στη Λάρισα στις 8:00 μ.μ.