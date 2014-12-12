Η ΑΕΛ Novibet πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Πανσερραϊκό για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επικρατώντας 2-0 στις Σέρρες.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά έδειξε ότι βρίσκει αγωνιστική ταυτότητα, παίζοντας ορθολογικό ποδόσφαιρο, ενώ στην άμυνα εμφανίστηκε συμπαγής και προσηλωμένη.

Ένας από τους διακριθέντες του αγώνα, ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης, o οποίος άνοιξε το σκορ με ένα εντυπωσιακό γκολ, μίλησε στο monobala.gr για τη μεγάλη νίκη των «βυσσινί» και για το τι σημαίνει αυτή ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας δήλωσε: «Νιώθω πολύ χαρούμενος για την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά και για το γκολ που πέτυχα. Το ζήτημα, βέβαια, είναι η ομάδα να κερδίζει και να παίζει καλά. Ηταν μια μεγάλη νίκη για εμάς».

Για το τι δίνει αυτό το τρίποντο: «Αυτή η νίκη μας δίνει ψυχολογία ενόψει της συνέχειας. Η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ καλά, μας έλειπε το τρίποντο, το πήραμε και αυτό θα μας δώσει ώθηση για τα επόμενα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να φέρουμε και άλλα τέτοια αποτελέσματα».

Για τον κόσμο που στηρίζει την ομάδα: «Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στηρίζει παντού. Το είδαμε και από το πόσος κόσμος ήρθε στις Σέρρες και θέλουμε να τους κάνουμε περήφανους και χαρούμενους».

