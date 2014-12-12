Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει "τη διεύρυνση της συνεργασίας της με τη Novibet, η οποία από την αγωνιστική περίοδο 2025/26 και για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνει ρόλο ονοματοδοσίας της ομάδας, με την επίσημη ονομασία του συλλόγου να διαμορφώνεται σε ΑΕΛ Novibet.

Η συνεργασία μας με τη Novibet, που ξεκίνησε το 2024, εξελίσσεται πλέον σε μια στρατηγική συμμαχία με ξεκάθαρο προσανατολισμό: Την αγωνιστική ενίσχυση της ομάδας, την επιστροφή της ΑΕΛ στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα και της δυναμικής της.

Όπως δήλωσε ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet:

«Μετά από έναν χρόνο ουσιαστικής συνεργασίας με την ΠΑΕ ΑΕΛ, η απόφαση για την ονοματοδοσία της ομάδας προέκυψε ως φυσικό επακόλουθο. Για εμάς, η ΑΕΛ δεν είναι απλώς ένας ιστορικός σύλλογος, αλλά σύμβολο μιας ολόκληρης πόλης που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Μαζί φιλοδοξούμε να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά, να ενισχύσουμε τη δυναμική του συλλόγου και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία για την πόλη και τους φιλάθλους της».

Η νέα, τριετούς διάρκειας συμφωνία αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Novibet για βιώσιμες επενδύσεις στον αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια. Η στήριξη προς την ΑΕΛ και τη Λάρισα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και στην ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς σε τοπικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση της μετονομασίας συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, που θα αναδείξει τη νέα ταυτότητα της ομάδας και θα ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση της με την ποδοσφαιρική κοινότητα της Λάρισας.

Η ΑΕΛ Novibet θα συνεχίσει να αποτελεί περήφανο εκπρόσωπο της Λάρισας, παραμένοντας πιστή στις αξίες που διαμόρφωσαν την ιστορική της πορεία. Η νέα αυτή ταυτότητα ενδυναμώνει το όραμά μας για το μέλλον, με θεμέλια τη σταθερότητα, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση στους φιλάθλους μας.

Μαζί συνεχίζουμε. Πιο δυνατοί από ποτέ."