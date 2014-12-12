Τις επόμενες 10 μέρες θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των πρώτων μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων η νεοσύστατη Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό του MEGA του επικεφαλής της Επιτροπής και πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπου Μπιλλίνη.

«Ως επιτροπή έχουμε μια άμεση προτεραιότητα να διερευνήσουμε και να εξετάσουμε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνουμε ώστε με αίσθημα ευθύνης να εισηγηθούμε στην πολιτική ηγεσία μέτρα που θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας, που αποτελεί πολιτική προτεραιότητα όπως έχει πει και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο πρωθυπουργός» είπε ο πρύτανης και μεταξύ άλλων, τόνισε πως αυτές τις μέρες παρατηρείται μια μικρή κάμψη σε ότι αφορά στην εξάπλωση της ευλογιάς είπε ο κ. Μπιλλίνης.

Για το ζήτημα των εμβολίων ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης είπε: «Εμβόλια υπάρχουν, εγκεκριμένα δεν είναι. Δεν έχει γίνει χρήση του εμβολιασμού σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η νομοθεσία δεν έχει προβλέψει τις ειδικές συνθήκες χρήσης του εμβολίου», τονίζοντας επίσης πως ο εμβολιασμός θα είναι η τελευταία λύση.

