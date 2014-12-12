Η Ελλάδα ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα βάλει «φρένο» στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους έως 15 ετών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Πρώτου Θέματος», οι περιορισμοί θα ισχύσουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ θα επεκτείνονται και σε πλατφόρμες online στοιχηματισμού, πώλησης καπνικών προϊόντων, αλκοόλ και εφαρμογών γνωριμιών.

Το νέο σύστημα θα βασίζεται στην κρατική εφαρμογή Kids Wallet, που θα φιλτράρει αυτόματα την πρόσβαση από τα κινητά και τις συσκευές των ανηλίκων, ακόμα και χωρίς log in. Έτσι θα αποκλείεται η δυνατότητα χρήσης των social media (Facebook, TikTok, Instagram, X κ.ά.) για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ για ιστότοπους και υπηρεσίες απαγορευμένους κάτω των 18 ετών (τζόγος, καπνικά, πορνογραφικό περιεχόμενο) θα υπάρχει επίσης μπλοκάρισμα.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό σχέδιο επαλήθευσης ηλικίας (age verification), με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι «σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία».

Η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανησυχίες για τον εθισμό των παιδιών στο doomscrolling και τις αρνητικές επιπτώσεις στον εγκέφαλο, τη μνήμη και την ψυχική υγεία, αλλά και στους κινδύνους από online predators.

Την Πέμπτη αναμένεται στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν για να ενημερωθεί για την πρόοδο του project, με στόχο να μοιραστεί τεχνογνωσία και να επεκταθεί σε όλη την Ε.Ε.

