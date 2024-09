Συνέδριο με θέμα «Η ελληνική βιομηχανική κληρονομιά στα χρόνια της κρίσης: Σύγχρονοι προβληματισμοί και προκλήσεις», διοργανώνει από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2024, στο Μύλο του Παππά στη Λάρισα, το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – TICCIH), που έχει ήδη συμπληρώσει 32 χρόνια δράσης για την προστασία και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την οικονομική στήριξη του Δήμου Καρδίτσας.

Το Συνέδριο θέτει ως στόχο να συγκεντρώσει και να αποτιμήσει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά την τελευταία δεκαετία, να αποτελέσει τόπο συνάντησης, διαλόγου, σύνθεσης και συγκρότησης για την επόμενη περίοδο και να λειτουργήσει ως ένα ζωντανό εργαστήριο στο οποίο θα μοιραστούμε εμπειρίες και θα επικαιροποιήσουμε τις εξελίξεις στον επιστημονικό κλάδο της βιομηχανικής αρχαιολογίας διεθνώς, καθώς και τις κατακτήσεις του διεπιστημονικού πεδίου της βιομηχανικής κληρονομιάς.

Μεταξύ των θεματικών του Συνεδρίου ειδικό βάρος θα δοθεί στον αγροτοβιομηχανικό τομέα, ο οποίος αν και έχει αφήσει πολλά και σημαντικά ίχνη τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, έχει μελετηθεί λιγότερο από άλλους βιομηχανικούς κλάδους, παρά τον διαχρονικά κομβικό του ρόλο για την ελληνική οικονομία. Την επιλογή του κεντρικού θέματος του Συνεδρίου σηματοδοτεί και ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, με την μακρά παράδοση αγροτικής εκμετάλλευσης που έχει αφήσει διάσπαρτα ίχνη τα οποία χρήζουν μελέτης, προστασίας και ανάδειξης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο θεματικά στρογγυλά τραπέζια του Συνεδρίου με σημαντικούς συνομιλητές. Το πρώτο με τίτλο «Αγροτοβιομηχανικός τομέας: Από το χθες στο σήμερα και στο μέλλον» θα επιχειρήσει να συνδέσει τη βιομηχανική κληρονομιά του κλάδου με τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων και τις προοπτικές/ δυνατότητες ανάπτυξής του. Το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Επενδύσεις και αστικές αναπλάσεις» στοχεύει σε ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ των βασικών δρώντων στο αντικείμενο, προκειμένου να αναδείξει τις προκλήσεις και να συμβάλει στη διαμόρφωση νέων αποτελεσματικών πρακτικών και συνεργειών ειδικότερα αναφορικά με την αξιοποίηση ιστορικών βιομηχανικών συγκροτημάτων και τις αναπλάσεις πρώην βιομηχανικών εκτάσεων.

Το Συνέδριο –με θεματικές, που εκτείνονται από την έρευνα, τα μουσεία, τις καταγραφές και τα τεκμήρια, τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και την επανάχρηση μέχρι την ενέργεια, τον τουρισμό και την τέχνη– πραγματεύεται το ιδιαίτερο πολιτιστικό απόθεμα που ορίζουμε ως βιομηχανική κληρονομιά στη συνθετότητά του, με τις υλικές και άυλες εκφάνσεις του, και φιλοδοξεί να αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στα πεδία της βιομηχανικής αρχαιολογίας και κληρονομιάς στην Ελλάδα.

Μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγοί οι επιχειρήσεις ΜΕΛΙΣΣΑ-Κίκιζας, ΘΕΟΝΗ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΚΛΙΑΦΑ και τα ξενοδοχεία της Λάρισας ΜΕΤΡΟΠΟΛ και GRAND HOTEL. Υποστηρικτές του φιλόδοξου εγχειρήματος είναι επίσης οι ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, τα οινοποιεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΙΚΡΟ ΚΤΗΜΑ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ και ΑΪΔΑΡΙΝΗ, το ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, οι ζύμες ΠΟΠΑΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ και το Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας.

Πρόγραμμα Συνεδρίου:

https://ticcih.gr/2024/09/24/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%83-ticcih-2024-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80/

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο Συνέδριο:

https://ticcih.gr/2024/07/11/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%83-ticcih-2024-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b3/

Επικοινωνία: conf24.ticcih.gr@gmail.com