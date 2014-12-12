Σε δήλωση του Μιχάλη Αναγνωστόπουλου, δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης στο Δ. Τεμπών αναφέρονται τα εξής:

«Καταγγέλλουμε ευθέως τη Δημοτική Αρχή για την αδιαφορία της απέναντι στους κτηνοτρόφους του Πυργετού, του Κάτω Ολύμπου και της γύρω περιοχής. Οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Πάνω από 7.000 ζώα θανατώθηκαν. Πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή, για τον αφανισμό ενός κλάδου που κρατούσε ζωντανή την ύπαιθρο μας για δεκαετίες.

Τα παιδιά αυτών των οικογενειών, που μεγαλώνουν μέσα στα κοπάδια, βλέπουν το μέλλον τους να χάθηκε πριν καν αρχίσει. Αν χαθεί η κτηνοτροφία, θα χαθεί η ζωή στον τόπο μας, θα φύγουν οι νέοι και θα αδειάσει η ύπαιθρος.

Η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τίποτα. Στάθηκε αδιάφορη, αρκέστηκε στη σιωπή, άφησε τους ανθρώπους μας να παλεύουν μόνοι τους.

Αυτό δεν είναι διοίκηση, είναι εγκατάλειψη.

Απαιτούμε τώρα στήριξη, μέτρα και λύσεις.

Αν δεν δράσουν, η ιστορία θα γράψει ότι επί των ημερών τους η κτηνοτροφία στον Πυργετό και τον Κάτω Όλυμπο χάθηκε για πάντα!».