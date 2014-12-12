Με το προεδρείο του Σωματείου των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ της Θεσσαλίας συναντήθηκε στο κτίριο της Π.Ε. Μαγνησίας στον Βόλο ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γιάννης Αναστασίου, εκφράζοντας την ομόθυμη στήριξη της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα στον αγώνα τους για να μην κλείσουν τα εννέα Υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Οργανισμού.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Θανάσης Τουλάκης, πρόεδρος του Σωματείου Υπαλλήλων ΕΛΤΑ Θεσσαλίας, Μιχάλης Τσιγαρίδας, γραμματέας, και Παναγιώτης Πανταζής, αντιπρόεδρος, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για την προσφορά των Υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο, στην εξυπηρέτηση των πολιτών της Θεσσαλίας.

Τα υποκαταστήματα σε Πύλη, Συκούριο, Αγιά, Τύρναβο, Σοφάδες, Αγναντερό, Βελεστίνο, Αργαλαστή και Ζαγορά, που λειτουργούν με το ελάχιστο προσωπικό ενός ή δύο εργαζομένων -πλην αυτού των Σοφάδων- διαπιστώθηκε πως καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες στην εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων της περιφέρειας στους νομούς της Θεσσαλίας, με το ελάχιστο κόστος επιβάρυνσης για τα ΕΛΤΑ, στα οποία η κυβέρνηση από το 2020 δεν καταβάλλει – ως έχει υποχρέωση βάσει νόμου – τα 15 εκ. ευρώ ετησίως της «Καθολικής Αποζημίωσης» (αντίστοιχη πρόβλεψη όπως το μεταφορικό ισοδύναμο για τις νησιωτικές μεταφορές), στήριξη απαραίτητη για τη λειτουργία του Οργανισμού.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων περιέγραψαν με μελανά χρώματα την απαξίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του έργου προς τους πολίτες των ΕΛΤΑ τα τελευταία χρόνια, προς όφελος του ανταγωνισμού στις ταχυμεταφορές των ιδιωτικών εταιρειών, όπως συνέβη χαρακτηριστικά πρόσφατα με τη διανομή φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ, που ξεκίνησε από τα ΕΛΤΑ και σταμάτησε αιφνιδιαστικά. Τόνισαν πως τα κόστη των Υποκαταστημάτων που κλείνουν στη Θεσσαλία είναι οριακά προς τα κάτω, καθώς πέραν του μικρού αριθμού των 25 εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτά, το εργασιακό κόστος είναι μικρό (ένας ανύπαντρος εργαζόμενος με 15 χρόνια υπηρεσίας λαμβάνει καθαρά σήμερα 1.000 ευρώ), ενώ οι εργαζόμενοι στις επιχειρησιακές τους συμβάσεις με τα ΕΛΤΑ έχουν δεχθεί ήδη δύο μειώσεις στις αποδοχές τους από τη μνημονιακή περίοδο και έπειτα.

Κοινός τόπος της συνάντησης υπήρξε πως η κοινωνική διάσταση της παρουσίας των Υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλία ήταν και είναι ουσιαστική, ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ η απουσία διαλόγου με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του Οργανισμού οδήγησε σε λογικές συρρίκνωσης του αριθμού των Υποκαταστημάτων, ενώ θα έπρεπε να αναζητηθεί ο τρόπος ενίσχυσης του έργου και του ρόλου του ΕΛΤΑ ως προς τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της καλύτερης εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων των ΕΛΤΑ, των οποίων οι θέσεις και οι συνθήκες εργασίας δεν πρέπει να διαταραχθούν, και ζητά από την κυβέρνηση όχι μόνον να μην προχωρήσει στο κλείσιμο των Υποκαταστημάτων της Θεσσαλίας, αλλά να σχεδιάσει αξιόπιστα το μέλλον των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ στην περιοχή μας με την ενίσχυση του ρόλου και των υπηρεσιών τους.