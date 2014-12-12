Την καταδίκη της εκφράζει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία για τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται, ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».