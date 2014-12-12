ΝΔ: Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
Λάρισα | 12 Σεπ 2025, 10:08
Τον βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Χαρακόπουλο προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
Ο Χαρακόπουλος ήταν από τους βουλευτές που κατά καιρούς εξέφραζαν αρκετές ενστάσεις, ενώ η επιλογή του θεωρείται άνοιγμα στη «ραχοκοκαλιά» της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον, αποτέλεσε κοινή εισήγηση των Νικήτα Κακλαμάνη και Νότη Μηταράκη.
Τη συγκεκριμένη θέση κατείχε μέχρι πρότινος ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή πριν μερικές εβδομάδες.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας»
