Τον βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Χαρακόπουλο προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.



Ο Χαρακόπουλος ήταν από τους βουλευτές που κατά καιρούς εξέφραζαν αρκετές ενστάσεις, ενώ η επιλογή του θεωρείται άνοιγμα στη «ραχοκοκαλιά» της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον, αποτέλεσε κοινή εισήγηση των Νικήτα Κακλαμάνη και Νότη Μηταράκη.

Τη συγκεκριμένη θέση κατείχε μέχρι πρότινος ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή πριν μερικές εβδομάδες.



Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:



«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας»

