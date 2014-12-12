Νεαρή μητέρα ενός παιδιού πέθανε στα Τρίκαλα στα 30 της χρόνια

Έφυγε από τη ζωή μόλις στα 30 της χρόνια η Ευαγγελία Κούτλα, απο τα Τρίκαλα, μητέρα ενός αγοριού. Η εκλιπούσα ήταν νύφη του αντιδημάρχου Πύλης Χρήστου Ζιάκα.

Κηδεύεται την Πέμπτη 18/9/2025 και ώρα 5:30 μ.μ., στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων Τρικάλων.

Ο σύζυγος: Δημήτριος Ζιάκας

Ο γιός: Χρήστος Ζιάκας

Οι γονείς

Γεώργιος Κούτλας & Μελπομένη Μπαλλά

Χρήστος & Νικολέτα Ζιάκα

Τα αδέλφια

Κωνσταντίνος & Αναστασία

Αλέξανδρος, Αθανάσιος

Γεωργία & Θεόδωρος

Ελένη & Αναστάσιος

Οι παππούδες, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν.Αγίου

Νικολάου Γόμφων Τρικάλων την

Πέμπτη 18/9/2025 και ώρα 5:00 μ.μ.