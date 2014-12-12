Νεαρή μητέρα ενός παιδιού πέθανε στα Τρίκαλα στα 30 της χρόνια
Κηδείες | 17 Σεπ 2025, 15:33
Έφυγε από τη ζωή μόλις στα 30 της χρόνια η Ευαγγελία Κούτλα, απο τα Τρίκαλα, μητέρα ενός αγοριού. Η εκλιπούσα ήταν νύφη του αντιδημάρχου Πύλης Χρήστου Ζιάκα.
Κηδεύεται την Πέμπτη 18/9/2025 και ώρα 5:30 μ.μ., στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων Τρικάλων.
Ο σύζυγος: Δημήτριος Ζιάκας
Ο γιός: Χρήστος Ζιάκας
Οι γονείς
Γεώργιος Κούτλας & Μελπομένη Μπαλλά
Χρήστος & Νικολέτα Ζιάκα
Τα αδέλφια
Κωνσταντίνος & Αναστασία
Αλέξανδρος, Αθανάσιος
Γεωργία & Θεόδωρος
Ελένη & Αναστάσιος
Οι παππούδες, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν.Αγίου
Νικολάου Γόμφων Τρικάλων την
Πέμπτη 18/9/2025 και ώρα 5:00 μ.μ.
