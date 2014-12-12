Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι "ενέκρινε σήμερα την κατασκευή 230 δερμάτινων καθισμάτων στην εξέδρα των VVIP με στόχο την πλήρη αναβάθμιση των παροχών προς τους φιλάθλους στις θέσεις των επισήμων. Τη σχετική εργολαβία έχει αναλάβει ο γνωστός επαγγελματίας και φίλαθλος της ΑΕΛ, κ. Ζήσης Παπακωνσταντίνου.

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των πρώτων 150 καθισμάτων θα είναι πριν τον αγώνα ΑΕΛ Novibet με την ΑΕΚ και έως τις 20/09.

Το σύνολο των παραδόσεων θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά και από αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνονται πλήρως οι εκτεταμένες παρεμβάσεις της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet στο γήπεδο AEL FC ARENA για την αγωνιστική περίοδο 2025/26."