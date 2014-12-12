Ο συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών Χρήστος Κωνσταντινίδης διοργάνωσε συγκέντρωση, στις 11 το πρωί, έξω από τα Δικαστήρια Λάρισας, με αίτημα «την απονομή δικαιοσύνης στο τραγικό αποτρόπαιο έγκλημα των Τεμπών», όπως σημειώνει.

Στο κάλεσμά του ανέφερε τα εξής: «Συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και επιβαίνοντες της αμαξοστοιχίας Ίντερ Σίτι 62 να παρευρεθούν στο γραφείο του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, εισαγγελέα Εφετών κ. Τσόγκα, από τις 11:00, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, έως πέρατος της απονομής δικαιοσύνης.

Η δικογραφία έκλεισε κακήν κακώς, με σκοπιμότητα, δίχως το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει πολιτικά πρόσωπα. Για αυτά που είναι ύποπτα, έχει ασκηθεί δίωξη για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, ενώ είναι οι κύριοι υπαίτιοι της δολοφονίας των ανθρώπων μας. Όλοι βλέπουν τον ενδεχόμενο δόλο στην ανθρωποκτονία, μα κάνεις δεν τον καταλογίζει στους υπεύθυνους, διότι πρέπει να πέσουν στα «μαλακά».

Πρώτη φορά στα χρονικά της μεταπολίτευσης που οι δημοκρατικοί θεσμοί του κράτους δικαίου έχουν κάνει τόσο μεγάλη παρέμβαση στη δικαιοσύνη (συνταγματική εκτροπή), με στόχευση να παραμείνουν σε ατιμωρησία όλοι οι κρατικοί λειτουργοί και οι θεσμικοί παράγοντες».

«Σύσσωμοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι τραυματίες πρέπει να ζητήσουμε: Να παραμείνει ανοιχτή η δικογραφία. Να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο στην ανθρωποκτονία».





