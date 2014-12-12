Ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για την αναβίωση και αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου του κεντρικού καφενείου της πόλης, υπογράφοντας Προγραμματική Σύμβαση με την ΑΕΝΟΛ Α.Ε. (Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του έργου.

Η μελέτη περιλαμβάνει την πλήρη αποτύπωση του υφιστάμενου κτιρίου του κεντρικού καφενείου, τον έλεγχο της κατάστασης του κτιρίου, τη μελέτη αξιοποίησης με τις απαραίτητες διαρρυθμίσεις, την ετοιμασία πλήρους φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας και όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και απαλλαγές.

Απαιτούμενες Μελέτες

Το έργο περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πακέτο μελετών:

Για την αποτύπωση:

Αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών έργων

Στατικές μελέτες κτιριακών έργων

Για τις διαρρυθμίσεις:

Αρχιτεκτονική μελέτη

Στατική μελέτη με αντισεισμικό υπολογισμό

Μελέτη ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Μελέτη θερμομόνωσης - ΚΕΝΑΚ

Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ

Τεύχη Δημοπράτησης

Η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. ως Συνεργάτης

Η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διαθέτει:

Οργανωμένη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα

Κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού

Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους

Στόχος της Συνεργασίας

Η Προγραμματική Σύμβαση στοχεύει στην αμοιβαία συνεργασία των δύο φορέων με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες. Η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης και εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής, προκειμένου ο Δήμος Ελασσόνας να μπορέσει να υλοποιήσει την πράξη.

Σημασία για την Πόλη

Η αξιοποίηση του κεντρικού καφενείου αποτελεί σημαντικό έργο για την πόλη της Ελασσόνας, καθώς:

Αναβιώνει ένα ιστορικό κτίριο της πόλης

ένα ιστορικό κτίριο της πόλης Ενισχύει την πολιτιστική και κοινωνική ζωή

την πολιτιστική και κοινωνική ζωή Αξιοποιεί το κτιριακό απόθεμα του Δήμου

το κτιριακό απόθεμα του Δήμου Δημιουργεί νέες δυνατότητες για τους πολίτες

Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το ιστορικό κτίριο, το οποίο θα επανέλθει στη ζωή της πόλης με σύγχρονες προδιαγραφές και λειτουργικότητα.