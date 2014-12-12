Πληθαίνουν τα αιματηρά επεισόδια στις φυλακές Λάρισας. Το τελευταίο σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα έγιναν μετά τις 12.00 μ. όταν για άγνωστο λόγο συνεπλάκη ομάδα κρατουμένων (υπάρχουν αναφορές από τρία έως πέντε άτομα).

Φαίνεται πως κατά τη διάρκεια της συμπλοκής βγήκαν αιχμηρά αντικείμενα, καθώς δύο άτομα τραυματίστηκαν.

Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αυτήν την ώρα διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν.