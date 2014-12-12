Ο Δήμος Τεμπών, με στόχο την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και της κοινωνικής ζωής των δημοτών, ξεκινά μια νέα σειρά προγραμμάτων άθλησης που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες!

Με τη συνεργασία έμπειρων καθηγητών φυσικής αγωγής και προσαρμοσμένα προγράμματα, καλούμε γυναίκες, παιδιά, εφήβους και άτομα κάθε ηλικίας να ενταχθούν στη μεγάλη παρέα της άσκησης — για σώμα δυνατό και πνεύμα ανανεωμένο!

Για Γυναίκες

Προγράμματα Ενδυνάμωσης, Αερόβιας Άσκησης & Pilates

Ομαδικά μαθήματα σε ευχάριστο περιβάλλον

Βελτίωση φυσικής κατάστασης, στάσης σώματος και διάθεσης

Ιδανικά για όλες τις ηλικίες και επίπεδα φυσικής κατάστασης

Για Παιδιά & Εφήβους

Kids Athletics & Survivor Games

Παιχνίδια με στοιχεία στίβου, συνεργασίας και διασκέδασης

Μαθαίνουμε να αγαπάμε την άσκηση μέσα από το παιχνίδι!

Αθλοπαιδιές (Μπάσκετ, Βόλεϊ & Ομαδικά Παιχνίδια)

Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, δεξιοτήτων και αθλητικών αξιών

Για Τρίτη Ηλικία (ΚΑΠΗ)

Ήπια Άσκηση & Κινησιοθεραπεία

Ασκήσεις για ευλυγισία, ισορροπία και ενίσχυση της αυτονομίας

Πρόγραμμα ευχάριστο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε συμμετέχοντα

Για Υποψήφιους Στρατιωτικών Σχολών & Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Προετοιμασίας

Προπόνηση σε αγωνίσματα, τεχνική, αντοχή και δύναμη

Οδηγίες για σωστό πλάνο προετοιμασίας και ψυχολογική ενδυνάμωση

Τα προγράμματα θα πραγματοποιούνται σε δημοτικούς χώρους άθλησης του Δήμου Τεμπών, με στόχο τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων δημοτών.

Έναρξη Προγραμμάτων: 1η Δεκεμβρίου 2025



Δηλώσεις συμμετοχής: 2495350401, info@dimostempon.gr, dimarxos@dimostempon.gr



Συμμετοχή: 5€ το μήνα.

Ελάτε να κινηθούμε, να γνωριστούμε, να δυναμώσουμε!

Η άσκηση είναι δικαίωμα όλων — και η ενέργεια ξεκινά από μέσα μας!