Το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, καλωσορίζοντας το κοινό και τους αθλητές σε έναν φιλόξενο χώρο άθλησης και υγείας.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, το κολυμβητήριο φιλοξένησε σημαντικό αριθμό αθλητών και πολιτών από την πόλη μας, ενώ αποτέλεσε κέντρο διοργάνωσης κορυφαίων αγώνων.

Διοργανώθηκαν σημαντικοί κολυμβητικοί αγώνες, όπως το πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης και οι θερινοί αγώνες κολύμβησης. Πραγματοποιήθηκε ο τελικός των πανελλήνιων σχολικών αγώνων κολύμβησης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, η 1η συνάντηση επίλεκτων κολυμβητών ορίων κολύμβησης – αγωνιστικών κατηγοριών.

Αγώνες υδατοσφαίρισης όλων των κατηγοριών, η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης καθώς και η τελική φάση του πρωταθλήματος Μίνι Κορασίδων. Το κολυμβητήριο φιλοξένησε ομάδες από γειτονικές πόλεις για την πραγματοποίηση αγώνων, ενώ διοργανώθηκε ο φιλικός αγώνας μεταξύ των Εθνικών Ομάδων Υδατοσφαίρισης Ανδρών Ελλάδας και Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του κολυμβητηρίου σε εθνικό επίπεδο.

Στη μικρή πισίνα, υλοποιήθηκαν μαθήματα κολύμβησης της Α’ θμιας Εκπαίδευσης, το πρόγραμμα κατασκήνωσης του Δήμου, ώρες για θεραπευτική κολύμβηση και κολύμβηση για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Παράλληλα, λειτούργησαν μαθήματα κολύμβησης για μικρές ηλικίες, ενισχύοντας την αθλητική ανάπτυξη από την πρώιμη ηλικία.

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας αποτελεί πόλο έλξης και σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στην προώθηση της υγείας, της ευεξίας, αλλά και της πειθαρχίας, της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος στους αθλητές και τους πολίτες.

Οι εγκαταστάσεις μας παραμένουν διαθέσιμες για όλες τις ηλικίες, παρέχοντας ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον για κολύμβηση και αθλητικές δραστηριότητες. Η τήρηση αυστηρών μέτρων υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και η εφαρμογή των κανονισμών χρήσης, διασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους χρήστες, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

Οι ώρες λειτουργίας της εξωτερικής μεγάλης πισίνας για το κοινό είναι καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 έως 19:00, και το Σάββατο από 08:00 έως 13:00.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, κ. Ηρακλής Γερογιώκας, δήλωσε:

«Το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας παραμένει ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, συνεχίζοντας να υποστηρίζει ενεργά την αθλητική και κοινωνική ζωή της πόλης μας. Ενθαρρύνουμε κάθε παιδί και κάθε πολίτη να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που προάγουν την υγεία και το ομαδικό πνεύμα. Σας περιμένουμε για μια νέα σεζόν γεμάτη θετική ενέργεια.»